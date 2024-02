Giorgia e i 30 anni di "E Poi": «Baudo ci fece cambiare l'inciso, aveva ragione»

SANREMO (ITALPRESS) - Ricorrono quest’anno i 30 della vittoria al Festival di Sanremo di "E poi" che stasera saranno celebrati all’Ariston dalla co-conduttrice Giorgia che portò il brano in gara nel 1994. “Quando io, gli autori e produttori di ‘E poi’ presentammo la canzone per farci prendere a Sanremo a Baudo ci disse: ‘Potrebbe andare, ma dovete riscrivere l’inciso’. Noi eravamo sicuri e ci trovammo un po’ disperati perché avevamo solo 4 ore per l’iscrizione. Noi aprimmo l’inciso come lui diceva: ‘Bisogna aprire aprire’ (Giorgia lo dice imitando Baudo, nda) e, alla fine, c’aveva ragione”.



