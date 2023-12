Canto lirico italiano diventa patrimonio dell'Unesco

ROMA (ITALPRESS) - Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della fondazione Univerde e promotore dal 2018 della petizione e campagna #operaunesco sostenuta anche da striscia la notizia con Jimmy Ghione ringrazia i 20.000 firmatari, i teatri lirici, i conservatori musicali, le tante realtà della società civile e della lirica e soprattutto l'ottimo lavoro fatto dal ministero

della cultura e rilancia ora la campagna per #cucinaitalianaUnesco. "E' una vittoria per tutti gli italiani, per la musica e per la lingua italiana di cui l'opera è uno dei più potenti veicoli. L'Italia ha il più antico teatro lirico del mondo con il San Carlo e uno dei più famosi con la Scala e tanti veri monumenti. Era paradossale che fosse riconosciuta l'opera cinese e non quella italiana. Questo riconoscimento arriva alla vigilia del sesto anniversario della grande vittoria #pizzaUnesco e ora serve il massimo impegno per la nuova campagna in corso per

riconoscere la cucina italiana patrimonio dell'umanità. #cucinaitalianaUnesco. L'Italia si conferma paese leader tra siti e patrimoni immateriali Unesco".

