Cibus et Vinum, Ciciotti: «Puntiamo su qualità e tradizione»

EMBED





PALERMO (ITALPRESS) - “Siamo partiti da un brevetto di QR code dinamico. Da lì viene stabilita la blockchain, che è data da tutti i fornitori che ci mettono a disposizione alcuni dettagli della filiera. Qualità, eccellenza e tradizione sono la nostra vera blockchain”. Così Fabio Ciciotti, ideatore e inventore del progetto Cibus et Vinum. L’idea, lanciata da FoodWineAndCo, nasce dalla volontà di affiancare la tecnologia e il patrimonio enogastronomico italiano partendo dalla Sicilia, il suo territorio e le sue eccellenze agro-alimentari. La peculiarità della piattaforma, all’interno della quale è già possibile trovare le eccellenze delle aziende partner, è la possibilità, grazie alla blockchain, di tracciare i prodotti. Qualità, trasparenza, gusto, rispetto della natura e dell’ambiente, assenza di additivi e sostanze nocive sono le parole d’ordine di Cibus et Vinum, un ambizioso progetto e uno shop online con i migliori prodotti della tradizione culinaria del Bel paese. Un’iniziativa innovativa, ideata per celebrare il gusto del made in Italy, ma anche per raccontare le testimonianze delle valorose piccole e medie aziende agricole italiane, i segreti degli chef e gli itinerari del gusto presenti sul territorio, per vere esperienze immersive e multisensoriali, adesso anche sul metaverso. xd6/vbo/gtr]