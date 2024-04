Ue, sei miliardi per le riforme nei Balcani Occidentali

ROMA (ITALPRESS) - Il Parlamento e il Consiglio Europeo hanno raggiunto l’accordo politico su un piano da 6 miliardi di euro a sostegno delle riforme nei Balcani occidentali. Il piano aumenterà l'assistenza finanziaria in cambio di riforme socioeconomiche che favoriranno la futura adesione dei paesi dell’area all’Unione Europea. La dotazione complessiva di 6 miliardi di euro coprirà il periodo 2024-2027: nel dettaglio si tratta di 2 miliardi in sovvenzioni e 4 miliardi di prestiti altamente agevolati. Almeno la metà della dotazione complessiva sarà assegnata tramite il quadro per gli investimenti nei Balcani occidentali a sostegno degli investimenti infrastrutturali e della connettività, compresi i trasporti, l'energia e le transizioni verde e digitale. I fondi saranno sbloccati due volte l'anno, su richiesta dei partner dei Balcani occidentali e dopo il via libera da parte della Commissione, che verificherà il rispetto dei programmi di riforma. L'accordo politico raggiunto deve essere formalmente approvato dal Parlamento europeo e dal Consiglio.

sat/mrv]