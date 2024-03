Cancro, Kate Middleton: «Io e William abbiamo cercato di elaborare e gestire la cosa in privato»

LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - Kate Middleton ha un cancro e ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia da fine febbraio. Ad annunciarlo in un video è stata la stessa Principessa del Galles, consorte dell'erede al trono britannico William. "E' stato ovviamente un enorme shock, e William e io abbiamo fatto tutto il possibile per elaborare e gestire la cosa in privato per il bene della nostra giovane famiglia", ha detto Kate, 42 anni. "Ci è voluto del tempo per spiegare tutto a George, Charlotte e Louis in un modo che fosse adatto a loro. "Speriamo che capiate che, come famiglia, ora abbiamo bisogno di un po' di tempo, spazio e privacy mentre continuo le cure".



