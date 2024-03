Razzismo, per Acerbi niente nazionale: rischia dieci giornate di stop

EMBED





Rischia dieci giornate di squalifica Francesco Acerbi per il presunto insulto razzista rivolto ieri al Juan Jesus durante Inter-Napoli. Il caciatore si difende "Nessun intento diffamatorio, denigratorio o razzista nei confronti di Juan Jesus" spiega. Intanto il ct Spalletti ha escluso il difensore nerazzurro dalla lista dei convocati della Nazionale per le amichevoli negli Stati Uniti anche se ha precisato: "Per quello che mi ha detto Francesco, non è un episodio di razzismo quello che lui ha fatto”.