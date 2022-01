Zaia: "Terapie intensive in Veneto quasi da zona arancione"

(Agenzia Vista) Roma, 3 gennaio 2022 "L'Rt è a 1,19. L'incidenza è già target da arancione. Terapie intensiva a 18,6. Ci stiamo avvicinando alla fascia arancione ma per ora possiamo dire ragionevolmente che per ancora due settimane saremo in zona gialla" così il governatore del Veneto Luca Zaia in conferenza stampa. / Facebook Luca Zaia Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev