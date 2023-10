Von der Leyen: Non ci sono scusa per colpire un ospedale pieno di civili

(Agenzia Vista) Bruxelles, 18 ottobre 2023 "Il terrorismo di Hamas ha gettato Israele e Palestina in una nuova spirale di violenza. Ieri sera, una tragedia insensata ha sconvolto tutti noi. Un ospedale di Gaza che ospitava centinaia di feriti è stato trasformato in un incendio infernale. Le scene dell'ospedale sono terrificanti e angoscianti. Non ci sono scuse per colpire un ospedale pieno di civili. Tutti i fatti devono essere accertati e i responsabili devono essere ritenuti colpevoli . In quest’ora tragica, dobbiamo tutti raddoppiare i nostri sforzi per proteggere i civili dalla furia di questa guerra. E permettetemi di esprimere le mie condoglianze alle famiglie delle vittime degli attacchi terroristici a Bruxelles e altrove. Tragicamente, vediamo che il terrore sta riemergendo di nuovo", le parole di Ursula von der Leyen al Parlamento Ue. / Ebs Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev