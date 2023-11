Violenza donne, Roccella: "Oggi bella pagina scritta insieme, Ddl per fermare catena di morte"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 22 novembre 2023 "Questa di oggi è una bella pagina che abbiamo scritto insieme, e ringrazio tutti quelli che hanno contribuito a scriverla, in uno spirito di condivisione e leale collaborazione. A partire dai ministri Nordio e Piantedosi, che hanno firmato insieme a me il ddl del governo, e poi i relatori, i presidenti e i membri delle Commissioni parlamentari coinvolte, alla Camera e qui al Senato, gli altri componenti del governo che hanno seguito i lavori". Lo ha premesso nella sua replica nell'Aula del Senato, dove si esamina il ddl di contrasto alla violenza contro le donne, la ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari opportunità, Eugenia Roccella. Fonte video: Senato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev