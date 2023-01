Urso: "Il progetto Polis di Poste riduce i divari sociali dell'Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 30 gennaio 2023 "Quelli messi in campo da Poste Italiane con il progetto Polis sono strumenti per raggiungere massimi livelli di inclusione sociale: questa è la giusta direzione di marcia tanto più in un contesto globale e di grande sfida tecnologica. Ha fatto bene Poste a identificare questo progetto con lo slogan in cui tutti noi ci riconosciamo 'dai piccoli centri si fa grande l'Italia. I piccoli centri sono la forza del nostro paese: il ministero oggi si chiama delle imprese e del made in Italy e cosa è il made in Italy se non la forza dei distretti formati dai piccoli comuni italiani e lo stile di vita enucleato nei secoli?". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso intervenendo alla presentazione del progetto Polis a La Nuvola. TgPoste Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev