Urso: "Giusto tassare gli extraprofitti, sono i mercati a giudicarlo"

(Agenzia Vista) Cernobbio, 04 settembre 2023 "La tassa è una misura straordinaria, per altro adottata anche in Spagna, da una maggioranza di colore politico diverso. Inoltre un premio Nobel per l’Economia, Joseph Stiglitz, ospite di questo workshop, l’ha giudicata positivamente”. Lo ha detto al forum di Cernobbio, il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso. Fonte video: Forum Ambrosetti Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev