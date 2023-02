Ucraina, Zelensky: «Possibile avviare negoziati per l'Ue già quest'anno»

«Abbiamo parlato e stiamo già parlando come membri della comunità europea. E stiamo lavorando per risolvere questo de iure. È chiaro che quest'anno è possibile avviare i negoziati sull'adesione dell'Ucraina all'Unione europea. I partner comprendono anche che quest'anno, come l'anno scorso, dobbiamo rafforzare continuamente il sostegno alla difesa del nostro Paese e la pressione sulla Russia, in particolare la pressione delle sanzioni», le parole del Presidente ucraino Zelensky. / Telegram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev