Ucraina, Colao: "PagoPa, Io e altri strumenti per raccolta fondi e aiuti"

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2022 "Con il nostro sostegno alcuni giorni fa PagoPA ha lanciato una funzionalità per consentire ai cittadini tramite l'app IO di effettuare donazioni online in modo semplice e immediato e senza commissioni di alcun genere. Le piattaforme PagoPa, e IO, sono state messe a disposizione per sostenere la raccolta fondi in collaborazione con realtà come la Croce Rossa, Soleterre, Save the Children, e Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati". Lo ha riferito il ministro per la Transizione digitale, Vittorio Colao, rispondendo a un'interrogazione in aula alla Camera durante il question time. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev