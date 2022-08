Toti: “Simbolo Lupi più grande perché ci mette la faccia ed è lui ad essere candidato in Parlamento”

(Agenzia Vista) Roma 5 agosto 2022 “Simbolo Lupi più grande del nostro? Anche se le decisioni definitive le prenderemo insieme Lupi è l’unico candidato in Parlamento. Io continuerò a fare il mestiere in Regione Liguria, lui ci mette la faccia ed il rischio della campagna elettorale, poi Noi con l’Italia ha una storia più antica e se dovessimo raccogliere le firme diventerei magro come Lupi con un risultato poco signifiticativo”. Lo ha dichiarato il Presidente della Regione Liguria e di Italia al Centro Giovanni Toti durante la conferenza stampa per la presentazione del simbolo con il Presidente di Noi con l’Italia Maurizio Lupi avvenuta all’Hotel Nazionale a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev