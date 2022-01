Toti: "Regioni divise per colori? E' pleonastico"

(Agenzia Vista) Genova, 22 gennaio 2022 "Tutte le regioni ritengono pleonastica la divisione in zone dal momento che abbiamo diviso i cittadini tra vaccinati e non vaccinati. La divisione in zone, che non cambia niente per chi ha copertura vaccinale, è pleonastica", così il presidente della Liguria Toti. / Primocanale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev