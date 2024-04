Terremoto a New York, il sindaco: Epicentro a Lebanon, in New Jersey

(Agenzia Vista) New York, 05 aprile 2024 "Tutti noi abbiamo sentito, in un modo o nell'altro, il terremoto che ha colpito la nostra città intorno alle 10:23. Abbiamo sentito l'impatto di questo terremoto di magnitudo 4,7. L'epicentro è stato a Lebanon, nel New Jersey, a circa 50 miglia da New York City. E come sapete, questa è una situazione in via di sviluppo in cui si è sempre preoccupati per le scosse di assestamento dopo un terremoto. Ma i newyorkesi dovrebbero vivere la loro giornata normale", le parole del sindaco di New York Adams. / Fb Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev