Calderone: "Rafforzare politiche di welfare e misure per donne e giovani è dovere istituzionale"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "Sono convinta che rafforzare le politiche di welfare a sostegno dei genitori e mettere in atto misure specifiche per le donne e i giovani non è solo una questione di giustizia sociale, ma un dovere istituzionale che fa crescere le imprese e l'economia del Paese", le parole del ministro Calderone al Question Time alla Camera. / webTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev