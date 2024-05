Pnrr, Fitto: "Alcuni dei progetti spostati dal piano perchè erano già in essere"

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "E' evidente che gli interventi e i progetti che noi abbiamo spostato dal piano, non lo abbiamo fatto perché una mattina ci siamo svegliati e abbiamo deciso per un capriccio di spostare questi progetti, ma perché da una approfondita verifica è emerso in modo molto chiaro che molti di questi progetti erano progetti in essere, cioè progetti definiti prima del piano", le parole del ministro Fitto al Question Time. / WebTV Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev