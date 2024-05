Troncone (Ad Adr): "L'accordo Ita-Lufthansa? Una grande opportunità per l'Italia e l'Europa"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 "L'accordo tra Ita Airways e Lufthansa significa molto. Ita Airways rappresenta il 30% del nostro traffico. Questo accordo potrebbe significare molto per l'Italia e ritengo che possa significare molto anche per l'Europa, nonostante i dubbi sollevati dalla Commissione Europea. Questo accordo è nell'interesse degli europei perché costruisce dei player europei capaci di competere nel mercato globale" lo ha detto Marco Troncone, amministratore delegato di Aeroporti di Roma, a margine dell'inaugurazione dello spazio Airport in the City alla stazione Termini a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev