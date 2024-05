Blinken: "Altri due miliardi di aiuti per l'Ucraina"

(Agenzia Vista) Kiev, 15 maggio 2024 "Voglio annunciare che forniremo altri 2 miliardi di dollari in finanziamenti militari esteri per l’Ucraina", le parole del segretario di Stato Usa Blinken in Ucraina. / Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev