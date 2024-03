Tanti fedeli al Colosseo per la via crucis Papa Francesco non partecipa per preservare la sua salute

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2024 Tantissimi fedeli al Colosseo per la Via Crucis del venerdì Santo. Papa Francesco non ha partecipato alla celebrazione "Per conservare la salute in vista della Veglia di domani e della Santa Messa della domenica di Pasqua, questa sera Papa Francesco seguirà la Via Crucis al Colosseo da Casa Santa Marta". fa sapere il Vaticano. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev