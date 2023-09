Tajani: Africa è una priorità per gli interessi nazionali e gli equilibri globali

(Agenzia Vista) Roma, 27 settembre 2023 "Io non sono un mite, non mi faccio commissariare e ricordo soltanto che sono una persona educata e c'è una bella differenza tra mite ed educato. l'Africa è una priorità per gli interessi nazionali e gli equilibri globali. Il nostro governo l'ha messa fin dall'inizio al centro della politica estera italiana con un nuovo approccio: ascoltare, rispettare e costruire insieme e un fitto calendario di visite ed incontri", le parole del ministro Tajani al Question Time alla Camera. / WebTv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev