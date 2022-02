Speranza: "91% sopra i 12 anni ha ricevuto prima dose vaccino, 88% ha finito ciclo"

(Agenzia Vista) Roma, 15 febbraio 2022 "Il 91% delle persone sopra i 12 anni ha avuto la prima dose, oltre l'88% ha completato il ciclo primario e ancora c'è una parte significativa che, in questi giorni, sta continuando a fare il booster. Dobbiamo interrogarci su questo periodo nuovo non perchè la pandemia sia magicamente scomparsa - siamo ancora dentro come ci dice l'Ecdc e l'Oms in una fase pandemica - ma l'altissimo tasso di vaccinazione e le caratteristiche della nuova variante ci mettono nelle condizioni di guardare con fiducia i prossimi mesi". Lo ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, intervenuto all'incontro via web "Smart è chi smart fa. Digitalizzazione per il Pnrr" promosso dalla Federazione dei professionisti della Pa (Flepar). FLEPAR Federazione Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev