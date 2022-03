SOTTOTITOLI Zelensky: "Chi deve mandarci aerei dovrebbe avere l'1% del coraggio di chi è a Mariupol"

(Agenzia Vista) Kiev, 27 marzo 2022 "Ho contattato i difensori di Mariupol, la loro determinazione, il loro eroismo, la loro resilienza, sono impressionanti. Sono grato a ognuno di loro. Mi auguro almeno l'1% del loro coraggio a chi ha pensato per 31 giorni a come mandare a una dozzina o due aerei", così Zelensky in un video postato sui social. / Instagram Zelensky Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev