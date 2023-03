Scutellà (M5s): "Fermatevi e avviate insieme a noi un percorso diplomatico"

(Agenzia Vista) Roma, 22 marzo 2023 "Fermatevi e avviate insieme a noi un percorso diplomatico. Per voi ci sono le lobby delle armi per noi ci sono i cittadini e i loro interessi". Così Elisa Scutellà del M5s in Aula alla Camera, dopo le comunicazioni di Giorgia Meloni sul Consiglio Ue. Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev