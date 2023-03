Schlein: "Assetti volto di come si tiene insieme squadra"

(Agenzia Vista) Roma, 27 marzo 2023 “Gli assetti istituzionali e politici sono il volto esterno del partito, ma sicuramente contano anche nel tenere insieme una squadra. Devo farlo io per prima. Porteremo avanti le nostre idee nel Parlamento e nel Paese, abbiamo già dimostrato di essere presenti fisicamente nei luoghi di mobilitazione. Anche sulla Piazza di Libera vista l’altro giorno contro le Mafie. Come dicevo, noi vogliamo un PD che si riconnetta alle spinte della società su mobilitazioni importanti, facendone motive di proposte in Parlamento da condividere con altre opposizioni. Soprattutto su lavoro e salute, ma anche su battaglia per i salari”, le parole di Elly Schlein, dopo l’assemblea congiunta del Partito Democratico. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev