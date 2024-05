Anniversario strage Piazza della Loggia, Mattarella: Risposta Brescia fu da esempio per tutto Paese

(Agenzia Vista) Roma, 28 maggio 2024 "Brescia rappresentò un esempio per tutto il paese, attraversato in quegli anni da grandi speranze e idealità", le parole di Mattarella a Brescia per l'anniversario della strage di Piazza della Loggia. / Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev