"Meloni fermi gli abbattimenti", la protesta a Caivano nel giorno della visita della Premier

(Agenzia Vista) Napoli, 28 maggio 2024 Meloni "ci deve aiutare a noi. A noi il condono che sta facendo Salvini non serve a niente. Bisogna salvare interi manufatti perché quello che dice Salvini già c'è già.", le parole di uno dei manifestanti a Caivano nel giorno della visita di Giorgia Meloni per inaugurare il centro sportivo ex Delphinia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev