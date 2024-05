Borrell: "Togliere restrizioni a uso di armi di Kiev", Salvini risponde "È un bombarolo"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 28 maggio 2024 “C’è il problema ‘Possiamo usare le armi oltre il confine ucraino?’, ‘possiamo usare le armi in territorio russo?’. Gli Stati membri stanno iniziando a decidere su questo”, ha spiegato l’Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell a margine del Consiglio Affari Difesa. A margine di un convegno a Milano, il ministro Salvini ha risposto a distanza: “Leggevo dichiarazioni farneticanti di Borrell: un altro di quei bombaroli che vorrebbero che le armi che abbiamo mandato all’Ucraina per difendersi siano usate per attaccare, bombardare e distruggere in Russia. Non parla a mio nome. Poi questo Borrell sarebbe della famiglia dei socialisti, di quelli buoni, di quelli pacifici, di quelli alla Biden. Pensare che queste armi partite dall’Italia per difendere il popolo ucraino possano essere usate fuori dall’Ucraina è una follia. È criminogeno come atteggiamento”. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev