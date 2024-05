La Premier a Caivano con De Luca: “Sono quella stron*a della Meloni”, durante la stretta di mano

(Agenzia Vista) Caivano, 28 maggio 2024 Nel corso della della sua visita a Caivano per l’inaugurazione della riapertura del centro sportivo ex Delphinia, la Premier Meloni ha gelato il Governatore De Luca salutandolo: “Presidente De Luca, sono quella stro**a della Meloni, come sta?”, ha affermato la Presidente del Consiglio rispondendo alla provocazione del Presidente della Regione Campania che, a febbraio, aveva affermato “Lavora stro**a” riferendosi alla Premier. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev