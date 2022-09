Salvini: “Ottimista per interlocuzione Governo? Certo, sono ottimista per natura”

(Agenzia Vista) Roma 29 settembre 2022 “Ottimista per interlocuzione per Governo? Certo, sono ottimista per natura”. Lo ha dichiarato il Segretario della Lega Matteo Salvini uscendo dall’incontro con i parlamentari della Lega a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev