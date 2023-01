Roccella: “Ho promosso una rassegna fotografica al Maxxi in occasione del Giorno della Memoria”

(Agenzia Vista) Roma 27 Gennaio 2023 “Ha promosso una mostra al Maxxi per il giorno della memoria? Si il Cinema della Memoria, è un percorso fotografico che segue il percorso vissuto dagli ebrei, dai rastrellamenti, ai campi di concentramento fino alla liberazione attraverso le foto dei grandi film girati su questo tema. Perché ho pensato che niente come le immagini cinematografiche e il cinema sia così potente e sappia imprimersi nella memoria” Così Eugenia Maria Roccella Ministra per le pari opportunità e la famiglia a margine della Presentazione del libro di Mattia Villardita “Io e Spider-Man. Storia vera di un supereroe" presso la Sala Stampa di Palazzo Montecitorio, a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev