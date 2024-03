Regionali Abruzzo, Schlein: D'Amico scelto per competenza, non per appartenenza come Marsilio

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 07 marzo 2024 "Luciano D'Amico non l'abbiamo scelto per appartenenza, l'abbiamo scelto per competenza e di certo non lo abbiamo scelto per obbedienza agli ordini di un partito da Roma e da Giorgia Meloni. Perché in questi anni Marsilio ha saputo rispondere di più agli interessi di partito che quelli degli abruzzesi", le parole di Elly Schlein a Pescara per sostenere il candidato del centrosinistra D'Amico alle regionali. / Youtube Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev