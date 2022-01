Qui Quo Qua, non c'e' niente, attenti vi fate male, su Camera con Vista su La7

(Agenzia Vista) Roma, 22 gennaio 2022 A giorni l'elezione del Presidente della Repubblica. Ecco come è andata la settimana politica dietro le quinte. L'anticipazione di Camera con Vista, la rubrica di Alexander Jakhnagiev prodotta dall'Agenzia Vista in onda su La7 ogni Domenica alle 10.30 e in replica Lunedì alle 01.40 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev