Putin ritorna al G20 in video collegamento. Ad ascoltarlo anche Scholz e Meloni

(Agenzia Vista) India, 22 novembre 2023 Vladimir Putin torna al G20 per la prima volta dopo l'inizio ella guerra in Ucraina. Ad ascoltarlo, oltre al "padrone di casa Modi e altri leader mondiali, anche Scholz e Meloni, riuniti a Berlino per siglare un patto tra Italia e Germania. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev