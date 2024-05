Piantedosi: "Necessario realizzare nuovi Cpr in Italia"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “Sul piano dei rimpatri segnalo che dall’inizio dell’anno, al 14 maggio, sono stati effettuati 1700 rimpatri, in aumenti rispetto i 1681 dello scorso anno, nonostante parte die Cpr esistenti non siano pienamente funzionali per gli atti vandalici commessi dagli stessi stranieri. Il 70% dei rimpatriati è transitato dai Cpr tant’è che ribadisco che è necessario realizzare nuove strutture sul territorio nazionale”, ha spiegato il ministro dell’Interno Piantedosi al Question Time al Senato. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev