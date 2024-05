Maltempo in Veneto, Zaia: "Autentico disastro, senza bacini di laminazione saremmo con i gommoni"

(Agenzia Vista) Venezia, 16 maggio 2024 “È un autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. Dà la dimostrazione dell’intensità della pioggia: in poche ore tanta acqua, se non avessimo avuto i bacini avremmo avuto i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto”, il commento del governatore del Veneto Zaia in riferimento all’ondata di maltempo che ha colpito la Regione. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev