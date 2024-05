Meloni: "Con decreto Primo maggio liberati tre miliardi per incentivare assunzioni"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "In occasione del Primo maggio, abbiamo approvato un ulteriore pacchetto di norme che libera circa 3 miliardi di euro per incentivare l'assunzione di donne, giovani, lavoratori più fragili, soprattutto al Sud. Ma non ci stiamo occupando solo di rilanciare il nostro mercato del lavoro, di renderlo più dinamico. Stiamo concentrando la nostra attenzione anche sulle nuove sfide che i nostri lavoratori e le nostre imprese sono chiamati ad affrontare.", le parole di Giorgia Meloni nel videomessaggio inviato al Festival del Lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev