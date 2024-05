Meloni: "Intelligenza artificiale sarà un'opportunità se migliorerà la qualità del lavoro"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Stiamo vivendo un cambiamento epocale che avrà un impatto determinante su ogni settore lavorativo, non solo in quelli più tradizionali, ma anche in quelli più innovativi che interessano il lavoro intellettuale. L'intelligenza artificiale sarà una risorsa se il suo sviluppo migliorerà la qualità del lavoro, se lo renderà più efficiente, sempre più a misura di persona", le parole di Giorgia Meloni in un videomessaggio inviato al Festival del Lavoro. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev