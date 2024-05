Lollobrigida: "Su ristorazione priorità Governo è colmare gap causato dalla pandemia"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “È corretto garantire alla ristorazione italiana che ha sofferto durante la pandemica la possibilità di recuperare quello che ha perso durante quella fase. Dobbiamo pensare oggi a salvaguardare il gap di danni in due anni e mezzo tre in cui il turismo è stato fermo e questa la riteniamo una priorità”, ha affermato il ministro Lollobrigida nel corso del suo intervento alla "Giornata della ristorazione - Per la cultura della ospitalità italiana". / Camera dei Deputati Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev