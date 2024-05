Fontana: "Ristorazione italiana valorizza Made in Italy e rafforza identità culturale"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 “C’è una differenza incredibile con gli altri Paesi nel modo di accogliere le persone: le persone che lavorano nella ristorazione italiana hanno un modo di accogliere le persone e di farle sentire in famiglia che non è comune in altre parti del mondo. Qualcosa che contribuisce a valorizzare il Made in Italy e a rafforzare i valori e l’identità culturali”, parte del discorso del Presidente della Camera dei Deputati Fontana sul palco della "Giornata della ristorazione - Per la cultura della ospitalità italiana". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev