Prudenzano: 20 anni di Confintesa, siamo una realtà consolidata, rivedere regole rappresentanza

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 18 marzo 2024 "Finalmente Confintesa ha festeggiato i suoi primi 20 anni, 20 anni in cui abbiamo dovuto fronteggiare molte sfide, essendo gli ultimi arrivati. Ora servono regole più fisse per organizzazioni sindacali in modo da non penalizzare realtà nate dopo", le parole di Francesco Prudenzano, Segretario Generale Confintesa. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev