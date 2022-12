Ponte Stretto, Salvini: “Faccio quello che serve all’Italia, non quello che è popolare”

(Agenzia Vista) Bruxelles 5 dicembre 2022 “Io faccio quello che serve all’Italia, non quello che è popolare. L’Italia ha fame di viaggiare in sicurezza, ringrazio il Commissario Ue che mi ha dedicato tempo prezioso, così come i colleghi francesi e tedeschi”. Lo ha dichiarato il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini a margine del Consiglio dei Ministri dei Trasporti dell’UE che si è svolto a Bruxelles / Facebook Salvini. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev