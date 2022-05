Pnrr, Franceschini: "Italia ha previsto 7 mld per cultura, più di tutti gli altri Paesi"

(Agenzia Vista) Roma, 02 maggio 2022 "L'Italia è il Paese che ha previsto per la cultura più di tutti gli altri Paesi per quanto riguarda i fondi del Pnrr, quasi 7 miliardi. Tra i vari investimenti cito i 300 milioni di Euro per Cinecittà, che vuole diventare un punto di riferimento in Europa". Così il ministro della Cultura, Dario Franceschini, nel corso della cerimonia di presentazione dei candidati ai Premi "David di Donatello" al Quirinale. Quirinale Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev