Pnrr, Conte: "Non un euro vada sprecato, Governo sia responsabile"

(Agenzia Vista) Roma, 29 marzo 2023 "Quelli del Pnrr "non sono soldi di Conte, Draghi o Meloni, ma di tutti i cittadini italiani e non un euro deve essere sprecato. Il M5s farà di tutto perché non venga sprecato un solo euro: lo dobbiamo alla memoria dei nostri morti e alla credibilità del nostro paese. Qui non c'è maggioranza e opposizione. Chiediamo al governo il massimo senso di responsabilità: non si butta la polvere sotto il tappeto. Il ritardo si era già accumulato con Draghi e questo governo fa finta ora di scoprire che siamo in ritardo. Un ritardo che avevamo già denunciato, ma ora lavoriamo per recuperare ed evitare che i soldi vadano sprecati". Così il presidente del M5S Giuseppe Conte, in conferenza stampa nella sede di Campo Marzio. M5s Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev