“Più libri più liberi”, allo stand della Polizia di Stato firmacopie per fumetto Big Game

(Agenzia Vista) Roma 8 dicembre 2022 Questa mattina a Più libri Più liberi presso lo stand della Polizia di Stato il dressing live ed il firmacopie di Alessandro Nespolino e Daniele Bigliardo, storici fumettisti della scuderia Bonelli che hanno disegnato il Commissario Mascherepa per "Big Game”, grafic novel tradotta in inglese edita da Polizia Moderna. Inoltre il presidente della fiera Annamaria Malato ha incontrato l'atleta paralimpico delle Fiamme Oro Edoardo Giordan. / Polizia di Stato Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev