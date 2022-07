Orlando: "Populismo non è finito"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 01 luglio 2022 "Si pensa che oggi che il Movimento 5 Stelle sia in difficoltà, così come in difficoltà il populismo di destra, il populismo sia finito. Io non credo che sia così. Perchè la cause profonde di quel moto siano ancora in grande parte in campo", le parole di Orlando nel corso del suo intervento ad AreaDem. / Fb AreaDem Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev