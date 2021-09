Nasce iTalent Factory di Pegaso, la prima accademia cinematografica online. Lo speciale

(Agenzia Vista) Venezia, 05 settembre 2021 Ai blocchi di partenza iTalent Factory, la prima Accademia Cinematografica online, ideata dall'Università telematica Pegaso e sponsorizzata dal produttore Pietro Valsecchi, un progetto didattico innovativo con corsi di regia, sceneggiatura, produzione, recitazione e masterclass in diverse materie con i maestri del cinema come Sorrentino, Bellocchio e Verdone nel ruolo di professori. Carlo Verdone, presente alla serata di presentazione dell'accademia, ha così commentato: "Questo progetto è una cosa ben fatta in un momento in cui ce n'è veramente bisogno". Il presidente di Pegaso, Danilo Iervolino, entusiasta dell'idea, ha spiegato: “Il cinema in Italia è un orgoglio, adesso sta cambiando velocemente e con la nostra accademia vogliamo creare un nuovo modo di parlare ai giovani, con un nuovo bagaglio cognitivo pronto ai cambiamenti dei nostri tempi". Infine il produttore Pietro Valsecchi ha voluto aggiungere un dettaglio personale: "Io se avessi avuto un corso formativo del genere, probabilmente avrei trovato prima la mia strada”. Durata 02_!7 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev