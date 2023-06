Musumeci: "Profilo di Figliuolo al di sopra delle parti, valutazioni di Bonaccini senza fondamento"

EMBED





(Agenzia Vista) Roma, 30 giugno 2023 “Credo che il profilo professionale di Figliuolo sia sopra di ogni contestazione di parte. Dopodiché il Presidente Bonaccini è libero di esprimere le sue valutazioni, che però secondo me prive di fondamento. Figliuolo ha maturato una bella esperienza in un momento tra i più drammatici della storia con la gestione del covid. È un esperto della gestione delle risorse”, le parole di Nello Musumeci, Ministro per la Protezione Civile e le Politiche del mare, a margine del suo intervento a Fenix, festa di Gioventù Nazionale al Laghetto dell’Eur a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev