B7 Summit, Pompei (Deloitte): "Imprese e istituzioni devono collaborare per affrontare le sfide"

(Agenzia Vista) Roma, 17 maggio 2024 "La presidenza del B7 di Emma Marcegaglia ha portato notevoli novità. Ne citerei tre. In primo luogo una più stretta collaborazione tra mondo del business e istituzioni. Sono state create delle industry stakeholder meetings prima delle riunioni ministeriali con momenti di confronto e condivisione tra istituzione e imprese. In secondo luogo sono state create delle advisory board, per cui non solo le federazioni nazionali del business sono stati invitate ma anche i Ceo di grandi gruppi italiani e internazionali. Infine il fatto che si voglia lavorare insieme al mondo delle istituzioni. Istituzioni e mondo delle imprese devono lavorare insieme perché nessuno dei due da solo potrà affrontare le sfide epocali che abbiamo davanti" lo ha detto Fabio Pompei, ad di Deloitte Italia, a margine della riunione del B7 a Roma. Durate: 01_22 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev